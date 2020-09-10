Компанія Ів Роше заплатить за зверхність до української мови (документ)



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Компанія спершу відмовлялася від того факту, що вона щось продає на своєму сайті, потім подавала апеляцію, а в результаті ще й самостійно не стала виконувати рішення суду

Франківський районний суд міста Львова покарав компанію на 16692 гривні

Суд покарав косметичний бренд Yves Rocher Ukraine за те, що покупцю відмовилися надати інформацію про товар на своєму сайті державною мовою.

Згідно з постановою Франківського районного суду міста Львова, компанію покарали на 16692 гривні.

Як повідомив представник громадської організації «Незалежні» Святослав Літинський у Facebook, компанія Yves Rocher Ukraine у кінцевому результаті змушена була заплатити близько 25 тис. грн разом з податками і зборами.

«Компанія спершу відмовлялася від того факту, що вона щось продає на своєму сайті, потім подавала апеляцію. А можна ж було укласти мирову, взяти рік часу аби все привести у належність (свій сайт - ред.) і подякувати один одному», – написав активіст.

Yves Rocher - всесвітній бренд косметики та краси, заснований у 1959 році французьким підприємцем Івом Рошером у Ла-Гасілі. Компанія представлена в 88 країнах на п'яти континентах і працює 13 500 співробітників, виключаючи понад 215 000 за рахунок додаткових непрямих робочих місць.

Як повідомлялося, на початку січня цього року торговельна мережа Zara офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою (фото). За це «Zara Home» пікетували у Києві і врешті на сайті компанії з'явилася сторінка українською мовою

До відома, 16 січня 2020 року вся реклама в Україні має бути державною мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про мову.

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