В Україні проведуть моніторинг серед російськомовних шкіл щодо переходу на українську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема, омбудсмен перевірить якість викладання державною мовою

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови здійснюватиме перевірку

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь оголосив про перевірку всіх російськомовних шкіл стосовно переходу на українську мову навчання. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

«Я дуже радий, що з 1 вересня, відповідно до закону про освіту, який був ухвалений Парламентом у 2017 році, всі російськомовні школи перейшли на державну мову навчання. Це величезний позитив – і це стосується і півдня, і сходу України. Це величезний сигнал для українського народу, що рівень володіння державною мовою має всі шанси підвищуватися», – зазначив Кремінь.

Згідно із законодавством, контролем за навчально-виховним процесом займаються місцеві органи управління освітою та МОН.

Нагадаємо, що у липні 2019 року в Україні набув чинності закон про українську мову, який регулює її функціонування і застосування як державної у сферах суспільного життя у всій країні.

У жовтні того ж року Ганна Новосад, яка на той момент була міністром освіти, повідомила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи країни перейдуть на українську мову навчання.