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    У світі

    Протестувальники у Конго штурмували базу ООН, є загиблі

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    <p>Поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті</p> - Протестувальники у Конго штурмували базу ООН, є загиблі

    Поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті

    Громадяни протестують проти нездатності місії ООН захистити їх

    У понеділок, 25 листопада, протестувальники в Бені, місті на сході Демократичної Республіки Конго, увірвалися в миротворчі будівлі ООН і підпалили ратушу.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що громадяни протестують проти нездатності місії ООН захистити їх після того, як вісім осіб були вбиті та дев'ять осіб викрадено повстанцями з угрупування Союзних демократичних сил (ADF).

    «Кілька сотень протестувальників увірвалися до складу миротворчої місії ООН в ДР Конго з повідомленнями про грабежі та підпали автомобілів», - йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті пострілами.

    «Нас вбивають, в той час як миротворча місія тут, щоб захистити нас. Відпустіть їх додому. Нам не потрібні туристи в нашій країні», - заявив протестувальник Касерека Фунди агентству AP.

    До слова, цього місяця українські миротворці завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння Мі-24 по бойовиках у Демократичній Республіці Конго.

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