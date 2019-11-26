Протестувальники у Конго штурмували базу ООН, є загиблі



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Поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті

Громадяни протестують проти нездатності місії ООН захистити їх

У понеділок, 25 листопада, протестувальники в Бені, місті на сході Демократичної Республіки Конго, увірвалися в миротворчі будівлі ООН і підпалили ратушу.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що громадяни протестують проти нездатності місії ООН захистити їх після того, як вісім осіб були вбиті та дев'ять осіб викрадено повстанцями з угрупування Союзних демократичних сил (ADF).

«Кілька сотень протестувальників увірвалися до складу миротворчої місії ООН в ДР Конго з повідомленнями про грабежі та підпали автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті пострілами.

«Нас вбивають, в той час як миротворча місія тут, щоб захистити нас. Відпустіть їх додому. Нам не потрібні туристи в нашій країні», - заявив протестувальник Касерека Фунди агентству AP.

До слова, цього місяця українські миротворці завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння Мі-24 по бойовиках у Демократичній Республіці Конго.