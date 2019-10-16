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    Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців у Конго

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    Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців у Конго

    Місія ООН вшанувала українців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру і безпеки у ДР Конго

    В Демократичній Республіці Конго (ДР Конго) понад 250 українських миротворців десятої ротації 18-го окремого вертолітного загону отримали медалі «За службу миру».

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Нагородження відбулося в День захисника України і День українського козацтва на аеродромі міста Гома.

    Таким чином, Місія ООН вшанувала миротворців українського національного контингенту за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру та безпеці у цій африканській країні.

    «Українські миротворці в ДР Конго є взірцем за якістю виконання своїх обов’язків. Своєю плідною та важкою працею ви постійно підтримуєте та зміцнюєте високий міжнародний авторитет Організації Об’єднаних Націй», - заявив на церемонії вручення начальник штабу сил Місії ООН у ДР Конго бригадний генерал Самад Аладе Акесоде.

    Усього за понад 7 років та 10 ротацій 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго екіпажі здійснили більше 22 тисяч польотів із загальним нальотом 24 тисячі годин.

    За цей період вони перевезли понад 81 тисячу пасажирів та 3852 тонни різноманітних вантажів.

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