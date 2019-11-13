Українські миротворці нанесли авіаудар по бойовиках у Конго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів Фото: Міноборони України

Пілоти українських Мі-24 завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння

Українські миротворці завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння Мі-24 по бойовиках у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Подія сталася днями у районі Семуліке, провінція Північне Ківу, ДР Конго. Представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї із військових баз Місії ООН», - йдеться у повідомленні.

Саме у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольота TP-1 Oryx.

«У відповідь на зухвалі дії бойовиків командуванням Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго було прийнято рішення про негайний вогонь у відповідь. Отримавши відповідний наказ про вогневу підтримку наземних сил та координати цілей, пілоти українських «двадцятьчетвірок» завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння», - додали у Міноборони.

Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

Нагадаємо, у жовтні місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців у Конго.