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    Українські миротворці нанесли авіаудар по бойовиках у Конго

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    <p>Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів</p> - Українські миротворці нанесли авіаудар по бойовиках у Конго

    Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів

    Фото: Міноборони України

    Пілоти українських Мі-24 завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння

    Українські миротворці завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння Мі-24 по бойовиках у Демократичній Республіці Конго.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    «Подія сталася днями у районі Семуліке, провінція Північне Ківу, ДР Конго. Представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї із військових баз Місії ООН», - йдеться у повідомленні.

     Саме у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольота TP-1 Oryx.

    «У відповідь на зухвалі дії бойовиків командуванням Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго було прийнято рішення про негайний вогонь у відповідь. Отримавши відповідний наказ про вогневу підтримку наземних сил та координати цілей, пілоти українських «двадцятьчетвірок» завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння», - додали у Міноборони.

    Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь та відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

    Нагадаємо, у жовтні місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців у Конго.

    Міноборони ООН наказ військові Україна Африка миротворці озброєння
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