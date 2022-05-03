Українські службові собаки отримали американські бронежилети (фото)

Жилет не заважає рухатися, захищає собаку від уламків, вогнепальної та холодної зброї, від ударів камінням та палицями

Службові собаки прикордонників отримали подарунки із США

Поліцейські-кінологи зі Сполучених Штатів Америки передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак. Про це у вівторок інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«За кордоном чотирилапі поліцейських, прикордонників та саперів обов’язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені», – ідеться в повідомленні.

Такий жилет не заважає рухатися, захищає собаку від уламків, вогнепальної та холодної зброї, від ударів камінням та палицями.

До слова, український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

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