Українські випускники подали понад 1 млн заяв на вступ до вишів



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Цього року електронні заяви подали 191 тис. абітурієнтів

22 серпня завершився основний етап вступної кампанії

Майже 191 тисяча абітурієнтів подала понад 1 млн заяв на вступ до закладів вищої освіти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«22 серпня завершився основний етап вступної кампанії - подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Зареєстровано більше ніж 1 млн електронних заяв», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року електронні заяви подавали на 25 тис. більше абітурієнтів, ніж минулого. «Зумовлено це тим, що цього року загалом більша кількість випускників шкіл та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв. Окрім п’яти заяв на місця державного замовлення, вступники могли подати необмежену кількість заяв на контракт», - пояснюють у міністерстві.

За даними ДП «Інфоресурс», на одного вступника цього року припадає в середньому 5,26 заяви.

У Міносвіти повідомляють, що 27 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення.

«В абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт», - наголошують у МОН.

Як повідомлялося, Міносвіти порахувало, скільки випускників склали ЗНО на 200 балів.

Нагадаємо, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.



