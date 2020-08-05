Міністр освіти озвучив дві дати початку навчання у вишах



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Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Фото: Укрінформ

Навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні

Освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

Про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Освітній процес починатиметься з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня рекомендовано починати для тих, хто вступив на перший курс, і для магістратури. Але заклад вищої освіти може прийняти (рішення про початок навчального процесу — ред.) з будь якої (дати — ред.), це є», – цитує Шкарлета «Укрінформ».

Він додав, що освітній процес розпочинатиметься відповідно до розподілу країни на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Так, згідно з постановою, що ухвалив уряд, навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.

Шкарлет також поінформував, що вступники вже створили близько 90 тисяч електронних кабінетів для вступу на бакалаврат і приблизно 20 тисяч електронних кабінетів для вступу на магістратуру.

Напередодні Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%.