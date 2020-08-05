  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міністр освіти озвучив дві дати початку навчання у вишах

    • Розсилка
    <p>Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України</p> - Міністр освіти озвучив дві дати початку навчання у вишах

    Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

    Фото: Укрінформ

    Навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні

    Освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

    Про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

    «Освітній процес починатиметься з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня рекомендовано починати для тих, хто вступив на перший курс, і для магістратури. Але заклад вищої освіти може прийняти (рішення про початок навчального процесу — ред.) з будь якої (дати — ред.), це є», – цитує Шкарлета «Укрінформ».

    Він додав, що освітній процес розпочинатиметься відповідно до розподілу країни на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

    Так, згідно з постановою, що ухвалив уряд, навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.

    Шкарлет також поінформував, що вступники вже створили близько 90 тисяч електронних кабінетів для вступу на бакалаврат і приблизно 20 тисяч електронних кабінетів для вступу на магістратуру.

    Напередодні Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

    До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%.

    Читайте також:
    міністр Міністерство освіти і науки освіта вуз навчання уряд університет Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ