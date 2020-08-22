ВООЗ дав нові рекомендації щодо захисних масок для дітей



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Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно

Для дітей від шести до 12 років носіння масок не рекомендується

Діти від 12 років на рівні з дорослими мають носити маски у громадських місцях. Молодшим дітям рекомендують вдягати маски, коли неможливо дотримуватися дистанції.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У ВООЗ наголошують, що задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції діти з 12 років, як і дорослі, мають носити захисні маски. Такі рекомендації організація оприлюднила ввечері у п’ятницю, 21 серпня.

Для дітей від шести до 12 років носіння масок у більшості випадків не рекомендується. Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Досі остаточно не з’ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусної інфекції. За даними ВООЗ, діти та підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від Covid-19 у межах цієї групи є нижчою у порівнянні з іншими віковими групами.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.