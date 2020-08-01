Вступна кампанія-2020: на які спеціальності найбільше бюджетних місць
Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілюУ 2020 році загалом по Україні державне замовлення за академічним ступенем освіти «Бакалавр» становить 84,6 тис. місць, що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
«У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні з 2019 роком, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено», – повідомляють у міністерстві.
Зокрема, Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю:
- Інформаційні технології — на 39,9%;
- Механічна інженерія — на 13,3%;
- Електрична інженерія — на 11,6%;
- Виробництво та технології — на 11,1%;
- Гуманітарні науки — на 10,8%;
- Хімічна та біоінженерія — на 10,0%;
- Електроніка та телекомунікації — на 10,0%;
- Аграрні науки та продовольство — на 9,1%;
- Математика та статистика — на 8,8%.
Водночас фінансування зменшили на ті спеціальності, випускників яких забагато на ринку праці:
- Сфера обслуговування — на 47,4%:
- Журналістика — на 30,3%;
- Управління та адміністрування — на 24,0%;
- Право — на 17,6%;
- Соціальні та поведінкові науки — на 11,6%;
- Міжнародні відносини — на 6,3%.
Крім того, на бюджет на магістратуру після бакалаврату зможуть вступити 45 тисяч абітурієнтів, а на магістратуру на основі повної загальної середньої освіти — 6,04 тисячі абітурієнтів (це стосується медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).
На аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місце відповідно.
Максимальну кількість бюджетних місць за кожною спеціальністю заклади освіти публікують на своїх сайтах.
Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня
До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%