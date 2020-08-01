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    Наука та освіта

    Вступна кампанія-2020: на які спеціальності найбільше бюджетних місць

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    Цього року 84,6 тисяч першокурсників зможуть навчатися коштом держави на бакалавраті - Вступна кампанія-2020: на які спеціальності найбільше бюджетних місць
    Цього року 84,6 тисяч першокурсників зможуть навчатися коштом держави на бакалавраті

    Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю

    У 2020 році загалом по Україні державне замовлення за академічним ступенем освіти «Бакалавр» становить 84,6 тис. місць, що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    «У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні з 2019 роком, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено», – повідомляють у міністерстві.

    Зокрема, Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю:

    • Інформаційні технології — на 39,9%;
    • Механічна інженерія — на 13,3%;
    • Електрична інженерія — на 11,6%;
    • Виробництво та технології — на 11,1%;
    • Гуманітарні науки — на 10,8%;
    • Хімічна та біоінженерія — на 10,0%;
    • Електроніка та телекомунікації — на 10,0%;
    • Аграрні науки та продовольство — на 9,1%;
    • Математика та статистика — на 8,8%.

    Водночас фінансування зменшили на ті спеціальності, випускників яких забагато на ринку праці:

    • Сфера обслуговування — на 47,4%:
    • Журналістика — на 30,3%;
    • Управління та адміністрування — на 24,0%;
    • Право — на 17,6%;
    • Соціальні та поведінкові науки — на 11,6%;
    • Міжнародні відносини — на 6,3%.

    Крім того, на бюджет на магістратуру після бакалаврату зможуть вступити 45 тисяч абітурієнтів, а на магістратуру на основі повної загальної середньої освіти — 6,04 тисячі абітурієнтів (це стосується медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).

    На аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місце відповідно.

    Максимальну кількість бюджетних місць за кожною спеціальністю заклади освіти публікують на своїх сайтах.

    Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня

    До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%

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