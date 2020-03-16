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    Суспільство

    Українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому з Євросоюзу

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    12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України - Українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому з Євросоюзу
    12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України

    Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просять терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу, - міністерство

    У Міністерстві інфраструктури повідомили, що вже визначено гуманітарний коридор з супроводом українських перевізників за маршрутом Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості. Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]», - йдеться у повідомленні.

    Окремо Мінінфраструктури інформує, що угорською стороною повідомлено про ухвалене сьогодні рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.

    «Наразі розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту. Інформація буде надана одразу, після її отримання від Посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини», - повідомляють у міністерстві.

    Крім того відомство повідомляє, що 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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