Українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому з Євросоюзу
Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просять терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу, - міністерство
У Міністерстві інфраструктури повідомили, що вже визначено гуманітарний коридор з супроводом українських перевізників за маршрутом Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості. Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]», - йдеться у повідомленні.
Окремо Мінінфраструктури інформує, що угорською стороною повідомлено про ухвалене сьогодні рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.
«Наразі розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту. Інформація буде надана одразу, після її отримання від Посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини», - повідомляють у міністерстві.
Крім того відомство повідомляє, що 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України.
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