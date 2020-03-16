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    Суспільство

    Українців просять поки не ходити на судові засідання

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    Оголошення про карантин з'явилися у приміщеннях судів - Українців просять поки не ходити на судові засідання
    Оголошення про карантин з'явилися у приміщеннях судів

    Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання

    Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин судів, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін. Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України.

    Відповідні оголошення з’явилися у приміщеннях судів.

    «... Рада суддів України звертається до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін. Також Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання», — йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що перенесення XVIII чергового з’їзду суддів України, який призначений на 6-7 квітня 2020 року у Києві, поки не розглядається.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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