Україні потрібен чіткий план дій з порятунку економіки від остаточного колапсу

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні і так ситуація в економіці погана, і без коронавірусу

Владі потрібно діяти і щодня пояснювати народу кожен свій крок

Пандемія коронавірусу не лише вбиває людей, але і здатна поставити на коліна світову економіку.

На днях в Україні, дуже імовірно, будуть введені більш жорсткі умови карантину за прикладом багатьох європейських країн, де вони вже діють.

Йдеться про закриття на карантин усіх закладів громадського харчування і торгівлі, крім аптек, продуктових магазинів та заправок, обмеження пересування в рамках країни, максимальний перехід на дистанційну роботу для всіх, в кого є така можливість.

В Україні і так ситуація в економіці погана, і без коронавірусу. Запасу міцності в нас дуже мало. Тому такий потужний удар, як майже повна зупинка сфери послуг і транспорту, загальне скорочення економічної активності — потребує реальних кроків на випередження. США, Італія, Франція, Китай, Велика Британія, Німеччина вводять податкові канікули, пільгові кредити для бізнесу, проводять кризову стимуляцію економіки. Україні потрібен чіткий план дій з порятунку економіки від остаточного колапсу. Влада негайно повинна представити його і почати діяти, бо у цьому власне і полягає її функція. Як мінімум необхідно зробити такі кроки: 1. Податкові полегшення для тих, хто постраждає від карантинних заходів. Зведення до мінімуму усієї бюрократичної формальності та перенесення звітності. 2. Жорстка боротьба з мародерством. Приклади з продажем медичних масок за кордон та цінами на авіаквитки дуже красномовні. Якщо держава обмежує базові права громадян на вільне пересування, то у надзвичайній ситуації має втручатися та жорстко карати спекулянтів на людській біді. 3. Скорочення некритичного імпорту. Потрібно діяти і щодня пояснювати народу кожен свій крок.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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