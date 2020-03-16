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    Думки вголос

    Україні потрібен чіткий план дій з порятунку економіки від остаточного колапсу

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    В Україні і так ситуація в економіці погана, і без коронавірусу - Україні потрібен чіткий план дій з порятунку економіки від остаточного колапсу
    В Україні і так ситуація в економіці погана, і без коронавірусу

    Владі потрібно діяти і щодня пояснювати народу кожен свій крок

    Пандемія коронавірусу не лише вбиває людей, але і здатна поставити на коліна світову економіку.

    На днях в Україні, дуже імовірно, будуть введені більш жорсткі умови карантину за прикладом багатьох європейських країн, де вони вже діють.

    Йдеться про закриття на карантин усіх закладів громадського харчування і торгівлі, крім аптек, продуктових магазинів та заправок, обмеження пересування в рамках країни, максимальний перехід на дистанційну роботу для всіх, в кого є така можливість.

    В Україні і так ситуація в економіці погана, і без коронавірусу. Запасу міцності в нас дуже мало. Тому такий потужний удар, як майже повна зупинка сфери послуг і транспорту, загальне скорочення економічної активності — потребує реальних кроків на випередження.

    США, Італія, Франція, Китай, Велика Британія, Німеччина вводять податкові канікули, пільгові кредити для бізнесу, проводять кризову стимуляцію економіки.

    Україні потрібен чіткий план дій з порятунку економіки від остаточного колапсу. Влада негайно повинна представити його і почати діяти, бо у цьому власне і полягає її функція. Як мінімум необхідно зробити такі кроки:

    1. Податкові полегшення для тих, хто постраждає від карантинних заходів. Зведення до мінімуму усієї бюрократичної формальності та перенесення звітності.

    2. Жорстка боротьба з мародерством. Приклади з продажем медичних масок за кордон та цінами на авіаквитки дуже красномовні. Якщо держава обмежує базові права громадян на вільне пересування, то у надзвичайній ситуації має втручатися та жорстко карати спекулянтів на людській біді.

    3. Скорочення некритичного імпорту.

    Потрібно діяти і щодня пояснювати народу кожен свій крок.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    економіка карантин коронавірус
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