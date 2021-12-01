Український політв’язень оголосив голодування. Омбудсменка б'є на сполох

Уродженець Криму Іван Яцкін був затриманий 2019 року, його звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства

Голодування може призвести до найгіршого, – наголошує Денісова

Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування. Як повідомив його адвокат Микола Полозов, під час етапування із тимчасово окупованого Криму для відбування покарання в РФ, українця перевезли в сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова.

«З боку російських тюремників стосовно Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання», – повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, також повністю ігнорується стан здоров’я Яцкіна, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

«Медична допомога йому не надається. Голодування у такому стані може призвести до найгіршого», – наголошує Денісова.

Вона додала, шо нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

«Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів», – резюмувала Денісова.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

У травні цього року так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.