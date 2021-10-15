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    Окупанти в Криму засудили українця до 12 років за «шпигунство»

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    Засуджений Костянтин&nbsp;Ширінг страждає на&nbsp;серцево-судинні захворювання - Окупанти в Криму засудили українця до 12 років за «шпигунство»
    Засуджений Костянтин Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання
    фото: Кримська правозахисна група

    Українець просив суд його виправдати, заявляючи, що «його обмовили і звалили на нього всю провину»

    Підконтрольний Кремлю «Верховний суд Криму» засудив 61-річного громадянина України Костянтина Ширінга за звинуваченням у «шпигунстві» до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

    Засідання проходило в закритому режимі, інформацію за його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.

    Захисник повідомив, що раніше у дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист – виправдати Костянтина Ширінга.

    Сам Ширінг теж просив його виправдати, заявляючи, що «його обмовили і звалили на нього всю провину».

    Захисник розповів, що має намір подавати апеляцію на цей вирок.

    Як відомо, 15 квітня 2020 року ФСБ заявила про затримання в окупованому Криму учасників «української розвідувально-диверсійної групи», до якої нібито належала «російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці», Тетяна Кузьменко й громадянин України, підозрюваний у «здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби», Костянтин Ширінг.

    За інформацією російського відомства, було порушено кримінальні справи «про державну зраду й шпигунство».

    За інформацією правозахисної групи, Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО та неодноразово скаржився на неданання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО за останній тиждень кілька разів переводила його з камери до камери й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.

    Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Нагадаємо, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

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    Теги: Крим суд шпигун політв’язні арешт адвокат українці Україна вирок
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    Окупанти в Криму засудили українця до 12 років за «шпигунство»