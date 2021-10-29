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    На чотирьох – 56 років: суд у РФ виніс вироки ще одній групі кримських татар

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    Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму - На чотирьох – 56 років: суд у РФ виніс вироки ще одній групі кримських татар
    Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму
    фото: Людмила Денiсова / Telegram

    Все звинувачення зводилося до свідчень двох таємних свідків ФСБ

    Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Про це повідомила в Telegram омбудсменка Людмила Денісова.

    За її словами, вироки винесли щодо учасників так званої третьої бахчисарайської групи.

    «Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років», – зазначила Денісова.

    Він також підкреслила, що все звинувачення зводилося до свідчень двох таємних свідків ФСБ. Один із засуджених – Амет Сулейманов – має інвалідність і потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми з серцем.

    «Засуджую незаконний вирок щодо громадян України. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини», – додала Денісова.

    Раніше Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

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    Теги: Крим кримські татари Росія суд політв’язні в'язниця Людмила Денісова
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    На чотирьох – 56 років: суд у РФ виніс вироки ще одній групі кримських татар