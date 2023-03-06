Яке свято перестало бути для українців улюбленим: результати соцопитування

Після початку повномасштабного вторгнення ставлення українців змінилося до багатьох свят

Новий рік, який святкують у всьому світі і який завжди ділив перше місце із світовими релігійними святами, зараз лише на п'ятому місці серед популярності в українців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Лише 52% опитаних українців вважають Новий рік улюбленим святом та святкують його. У порівнянні з 2013 роком, коли 81% святкували Новий рік, відчувається різке спадання популярності цього свята. Проте в порівнянні з минулим роком відбулося несуттєве зниження з 55% до 52%.

Але свято Нового року спустилося з майже першого місця на 5-те в рейтингу свят, які зараз люблять українці.

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Ставлення до Міжнародного жіночого дня погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25%. До слова, серед жінок воно більш популярне (29%), ніж серед чоловіків (23%). У 2013 це свято було одним з найпопулярніших, його відзначали як улюблене приблизно половина населення.

Майже останніми в списку улюблених свят українців цього року є День Конституції (29%) та Трійця (22%). Найменш популярними святами стали День Перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) – лише 13% та 5% українців відповідно вважають ці дати улюбленими чи важливими.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 14 по 22 лютого 2023 року.

У ньому взяли участь 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованого Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей; також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року), віком від 18 років.

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Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, що соціологи також визначили улюблене свято українців.

До слова, Міністерство цифрової трансформації повідомило, чи залишиться 8 березня вихідним днем.