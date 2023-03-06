Соціологи визначили улюблене свято українців

Загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою, лише 2% опитаних не ставляться до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених

Більшість українців святкують Великдень (Пасху) та Різдво Христове. Як повідомляє дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 70% українців вважають саме ці свята улюбленими.

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Наступними за популярністю є День Незалежності України і День захисників і захисниць України. Відповідно 63% і 54% українців вважають ці свята улюбленими. Цікаво, що саме до цих свят українці докорінно змінили своє ставлення.

День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінувало лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше (а у 2013 році до нападу Росії на Україну це взагалі було одним з найменш популярних свят – лише 12% вважало його важливим чи улюбленим). День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54% українців, тобто на 25 процентних пунктів більше.

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День захисників і захисниць України – це відносно нове свято, яке було започатковано у 2014 (тоді воно мало назву День захисника України) замість Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Його популярність на момент заснування була дуже низькою, і навіть через декілька років у 2017 тільки 10% українців святкували його.

Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою, лише 2% опитаних не ставляться до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених.

Нагадаємо, що нардепи пропонують зробити робочими днями Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня. Депутати, окрім цього, хочуть запровадити декілька нових свят – наприклад, День цвітіння української вишні.