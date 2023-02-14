Де в Україні найдорожчі та найдешевші квартири: статистика

Найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві – 48 871 грн

Ситуація на ринку нерухомості стабілізувалася як у Києві, так і в інших великих містах України, як Дніпро, Одеса, Харків. У більшості міст вартість квартир є нижчою, аніж до повномасштабної війни, але при цьому й надалі ціна залежатиме від воєнної ситуації в країні. Про це йдеться в дослідженні Мінфіна.

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За результатами січня, українці все більше цікавилися житлом на нижчих поверхах. Крім того, новобудови із підземним паркінгом користуються більшим попитом, ніж із зовнішньою чи взагалі відсутньою паркувальною зоною.

Станом на січень 2023 року, представлено 1866 новобудови усією Україною, що мають відкриті відділи продажу. Із них 753 новобудови мають підземні паркінги. Найбільша кількість ЖК із підземними паркінгами у Києві – це 65% від загальної кількості працюючих та доступних до продажу, в Одеській області ця кількість становить 61%, а у Львівській – 59,6%.

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Якщо розглядати житло із підземним паркінгом в комплексі у столиці, то наразі такі пропозиції збирають майже вдвічі більшу кількість переглядів.

Найвища середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі фіксується у Києві – 48 871 грн. Цікаво, що у січні в порівнянні до грудня ціна має мінімальний спад – на 0,2%, в грудні вартість була 48 947 грн. А якщо порівнювати вартість у січні 2023 року із січнем 2022 року, то бачимо цього року ріст ціни на 39%.

Високі ціни також у західних областях України. У східних областях інша ситуація – в прифронтових містах – у Сумах, Харкові та Запоріжжі ціни значно знизилися в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, що нещодавно «Главком» розповів декілька неочікуваних трендів ринку нерухомості.