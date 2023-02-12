«Машенька» та «Марійка». Українці не хочуть купувати товари, які асоціюються з Росією

Якби божевільні російські наці не вирішили проводити «денацифікацію», то на полицях так далі і стояла б «Машенька»

Дії Росії дають лише зворотний ефект

Тільки зауважив, що популярний десерт «Машенька» перейменували на «Марійку». Такий показовий момент. Тому що перейменування вулиць ворожа пропаганда ще може списати на забаганки «фашистського режиму», а подібний ребрендинг продуктів – уже не спишеш. Тут вирішує ринок.

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Тобто споживач в Україні не хоче купувати нічого, що хоча б опосередковано асоціюється з Росією, і виробникам доводиться витрачатися на новий дизайн, упаковку тощо.

Найсмішніше, що якби божевільні російські наці не вирішили проводити «денацифікацію», то на полицях так далі і стояла б «Машенька».

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Тобто вже останній дегенерат зрозумів би, що дії Росії дають суворо зворотний ефект тому, що проголошується.

Але оскільки російські наці – дуже тупі, вони не можуть просто взяти і зупинитися. І продовжують.