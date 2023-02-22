Шокуюча статистика. Скільки ударів здійснили окупанти на систему охорони здоров'я в Україні

Представлені на мапі та у звіті дані про атаки надають мінімальну оцінку шкоди, оскільки цифри, ймовірно, можуть бути заниженими

Кожний третій українець стикнувся з браком доступу до медичних послуг

Окупанти здійснили 707 жорстоких атак на лікарні, іншу інфраструктуру охорони здоров’я та медичних працівників за рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це йдеться у дослідженні, яке сьогодні опублікував Український центр охорони здоров’я.

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У середньому щонайменше дві атаки проти системи охорони здоров’я відбувалися щодня у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року – включно з бомбардуванням лікарень, катуванням медиків та обстрілами автомобілів екстреної медичної допомоги. Переглянути місця ударів російських загарбників можна на карті.

707 атак на систему охорони здоров’я задокументовано з 24 лютого 2022 року attacksonhealthukraine.org

Ці 707 атак мали нищівний вплив на здоров’я і добробут українців, який буде відчутний і в майбутньому. Серед наслідків атак – обмеження доступу до життєво важливої медичної допомоги, зниження рівня вакцинації, переривання лікування хронічних захворювань та серйозні наслідки для психічного здоров’я. Хоча ще занадто рано оцінювати повний масштаб шкоди, яку ця війна завдала Україні, результати опитування Міжнародної організації з міграції показали, що кожний третій українець стикнувся з браком доступу до медичних послуг (станом на початок грудня 2022 року).

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Унаслідок російських ракетних атак 218 лікарень та амбулаторних закладів було пошкоджено або зруйновано повністю. Кожен десятий заклад охорони здоров’я пошкоджено внаслідок атак. Найбільші руйнування зафіксовані у східних областях – Харківській, Донецькій, Луганській, а також в Херсонській та Київській. Окупанти здійснили 181 атаку на інші інфраструктури охорони здоров’я (аптеки, центри переливання крові, стоматологічні поліклініки, лабораторії).

Окупанти здійснили 86 атак на медичних працівників, внаслідок яких було вбито щонайменше 62 працівники та 52 – поранено. Багатьом іншим медикам погрожували, незаконно ув’язнювали, брали в заручники та змушували працювати під російською окупацією.

У 10 областях 48 лікарень були обстріляні кілька разів, що підкреслює не лише невибірковий характер атак, але й можливість того, що удари росіян мали навмисний характер.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі українці не мають вільного доступу до медицини, адже лікарні зруйновані. Наразі в місті діють пересувні лікарні на колесах, а громадяни стоять в годинних чергах, щоб потрапити до лікаря.