У Вінниці відкриють садочок інноваційного спрямування



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Пілотний інноваційний проект з муніципально-приватного партнерства передбачається реалізувати на базі новозбудованого закладу дошкільної освіти на вул. Трамвайній.

14 листопада, рішенням виконкому міської ради оголошено конкурс на оренду цього приміщення.

Будівлю дошкільного закладу на вул. Трамвайній, який збудував інвестор, нещодавно прийняли до комунальної власності територіальної громади. Щоб створити на його базі перший дошкільний заклад у рамках муніципально-приватного партнерства, претенденти серед надавачів освітніх послуг мають перемогти у конкурсі.

«Конкурс абсолютно відкритий. Ми розраховуємо, що створення такого закладу в рамках муніципально-приватного партнерства – з одного боку, продемонструє приватним закладам дошкілля переваги цього проєкту. І в результаті його реалізації – буде зацікавленість таких закладів брати діток із загальної черги, за яких доплачуватиме міський бюджет. А з іншого – це можливість забезпечити додатковими місцями діток, які перебувають у черзі на відвідування садочка. І у них буде можливість навчатись за новаторськими методиками – з використанням цифрових технологій, іноземним мовам та за спеціальними оздоровчими методиками», - каже директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.



Відповідно до умов конкурсу, не менше 20% дитячого контингенту у новому закладі мають складати маленькі мешканці мікрорайону, які зареєстровані у загальній електронній черзі. У садочку має функціонувати не менше 5 груп, з яких як мінімум одна група - для дітей раннього віку. В цілому заклад повинен прийняти не менше 100 вихованців, але з можливим розширенням до 150 місць. Також переможець конкурсу зобов’язаний облаштувати нове приміщення обладнанням, устаткуванням та інвентарем для повноцінної роботи.

Орендувати приміщення пропонується на 15 років без права викупу з обов’язковим збереженням цільового призначення як закладу дошкільної освіти. Термін подачі заявок на участь у конкурсі – до 28 листопада 2019 року включно.



Нагадаємо, механізм здобуття дошкільної освіти дітям із загальної черги у приватних закладах затвердив 7 листопада виконавчий комітет міської ради, тим самим започаткувавши муніципально-приватне партнерство у сфері дошкілля https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=6409 .

Серед критеріїв, яким повинні відповідати заклади-партнери проєкту, - здійснення освітньої діяльності на підставі відповідної ліцензії, наявність достатньої кількості педагогічних кадрів, забезпечення належної матеріально-технічною базою. Заклад має використовувати у навчально-виховному процесі програми розвитку дітей, що відповідають вимогам Базового компонента дошкільної освіти, з обов’язковою інноваційною складовою.

Частину вартості утримання дітей у новому закладі компенсують за принципом «гроші йдуть за дитиною» з міського бюджету. За розрахунок братиметься середня вартість утримання дітей в комунальних садочках. Розмір батьківської плати за малечу із загальної електронної черги не повинен перевищувати встановлені нормативи. Пільгові категорії діток утримуватимуться безкоштовно.

Шляхом співпраці з освітніми закладами приватної форми власності міська влада прагне забезпечити якісну дошкільну освіту для маленьких вінничан та зменшити чергу на зарахування до садочків.