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Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк
Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон
фото ілюстративне

Ролик показав топ-пропагандист Кремля Соловйов

Українці відправляють на передову вагітних жінок – такий фейк масово тиражують російські ЗМІ. Доказом цього нібито слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовицю ЗСУ.

Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк фото 1

Ролик показав топ-пропагандист Кремля Соловйов. Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, відео, яке тиражують росіяни, – підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту «Без брехні»:

  • форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. При цьому пропагандисти стверджують,  що військовослужбовиця – з передової. Крім цього, відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Немає у неї і зброї;
  • обличчя полоненої не видно. На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната;
  • місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів, пострілів;
  • жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Крім того, рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного. 

Також Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.

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Теги: росіяни вагітність відео пропагандист звільнення граната полон

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