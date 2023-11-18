Українці посилають на війну вагітних жінок: окупанти поширили черговий фейк

Жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон

Ролик показав топ-пропагандист Кремля Соловйов

Українці відправляють на передову вагітних жінок – такий фейк масово тиражують російські ЗМІ. Доказом цього нібито слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовицю ЗСУ.

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Ролик показав топ-пропагандист Кремля Соловйов. Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, відео, яке тиражують росіяни, – підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту «Без брехні»:

форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. При цьому пропагандисти стверджують, що військовослужбовиця – з передової. Крім цього, відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Немає у неї і зброї;

обличчя полоненої не видно. На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната;

місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів, пострілів;

жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій.

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Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Крім того, рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного.

Також Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.