Як фейки, створені штучним інтелектом, забруднюють інформаційний простір

«Всього лише два фото, що стали вірусними і побачені сотнями мільйонів людей, можуть мати величезний вплив»

Жорстоке протистояння на Близькому Сході – ідеальне живильне середовище для виробництва та поширення фальшивого контенту відповідними засобами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно росіяни запустили у мережу згенеровані відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. Те ж саме генерується й на Близькому Сході. Пропагандисти знайшли улюблене застосування штучному інтелекту (ШІ).

Томмазо Канетта із Європейської обсерваторії цифрових медіа виділяє дві основні категорії таких фейків. По-перше, це зображення, що наголошують на стражданнях мирного населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По-друге – фейки, що перебільшують підтримку або Ізраїлю, або ХАМАС, або палестинців і апелюють до патріотичних почуттів.

Згенеровані зображення про війну Ізраїлю проти ХАМАСу

До першої категорії належать, наприклад, зображення батька з п'ятьма дітьми на фоні купи уламків після ізраїльських бомбардувань Сектору Гази, яке було неодноразово ретвітнуте та мало сотні тисяч переглядів. Потім цю фотографію було визнано фальшивкою, про що свідчать помилки та невідповідності, типові для згенерованих ШІ зображень. Наприклад, праве плече чоловіка розташоване непропорційно високо, а на кількох руках і ногах на фото занадто багато або навпаки мало пальців.

До другої категорії належить, серед інших, картинка із солдатами, які розмахують ізраїльськими прапорами, проходячи через населений пункт із розбомбленими будинками. Однак прапори майорять тут ненатурально, вулиця в центрі виглядає надто чистою, а уламки будівель з боків від неї – однорідними та однотипними. Одним словом, «фото» виглядає намальованим, що також видає у ньому витвір ШІ.

«Якщо порівнювати з іншими формами дезінформації, наприклад, старими зображеннями та відеозаписами, які зараз поширюються з недостовірною атрибуцією, то обсяг таких підробок досить малий», – уточнює Канетта. Але Хані Фарід з Університету Берклі пояснює, що не вважає кількість підробок, створених за допомогою ШІ, незначним чинником.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Всього лише два фото, що стали вірусними і побачені сотнями мільйонів людей, можуть мати величезний вплив», – застерігає він. Потужність впливу ШІ-фейків та інших форм дезінформації полягає в тому, що вони забруднюють інформаційну екосистему. І забруднення це може мати катастрофічні наслідки.