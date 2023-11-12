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Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
Росія запустила новий фейк проти України
фото з відкритих джерел

Подібні спроби внести розкол у військово-політичне керівництво України та розхитати ситуацію всередині нашої країни фіксуються не вперше

Росія запустила новий фейк проти України. Цього разу через російські пабліки розганяється новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні. Замаскувати свій фейк росіяни спробували під закордонні «першоджерела», однак зробили це вкрай недолуго. Подробиці повідомляє проєкт InfoLight.UA, що спеціалізується на підвищенні медіаграмотності, боротьбі з фейками та пропагандою.

Новий фейк про нібито підготовку в Україні «державного перевороту» російські Telegram-канали почали розганяти 10 листопада. У повідомленнях, що ширилися пабліками, зокрема, так званої новоросійської спрямованості, зазначалося, що на чолі «перевороту» стоятимуть Залужний та Буданов, які, за версією пропагандистів РФ, вступили у змову.

Подібні спроби внести розкол у військово-політичне керівництво України та розхитати ситуацію всередині нашої країни, зазначили в InfoLight.UA, фіксуються не вперше. Але цього разу помітні певні цікаві деталі.

Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк фото 1

Так, повідомляє проєкт, першоджерелом «сенсації» вказується китайський сайт  sina.com.cn. Однак знайти власне «новину» на цьому сайті InfoLight.UA не вдалося.

«Попри всі наші намагання, ми не знайшли цієї інформації на сайтах, скриншоти яких поширюють вороги. Проте в нашій команді немає людей, що вільно володіють китайською, тому невелику ймовірність того, що така інформація була опублікована, ми залишаємо. Хоча все схоже на банальну редактуру коду сторінки», – зазначено у повідомленні.

Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк фото 2

Іншим «джерелом» став сайт Asia Times, який щомісяця відвідують до 2 млн користувачів, переважно зі США. Там «новина» є. Однак вона з головою викриває творців та вигодонабувачів «сенсації».

Зокрема, у згаданій публікації зазначено: «Зростає консенсус щодо того, що Захід (маються на увазі Сполучені Штати за допомогою Великої Британії) хоче замінити президента України Володимира Зеленського. Мій друг і колега Ларрі Джонсон вважає, що ЦРУ та МІ-6 у Великій Британії вже готують ґрунт. Або Зеленський буде змушений оголосити президентські вибори, призначені на березень наступного року, а потім його замінять, або, якщо він чинитиме опір, його все одно замінять у ході заворушень у стилі Майдану».

Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк фото 3

При цьому на словах «Ларі Джонсон вважає» додано гіперпосилання, при натисканні якого читач переходить на ресурс, де «Ларі Джонсон», якого презентують як «відставного офіцера ЦРУ», нібито висловив свою позицію: це сайт ІА «Спутнік», яка входить до контрольованої Кремлем медіагрупи «Россия сегодня».

«Отже, як висновок: скориставшись з внутрішньоукраїнської ситуації та «розігрівання» теми відставки Валерія Залужного та його нібито конфлікту з президентом Володимиром Зеленським, ворог майже одразу, хоч і «на колінці», створив черговий фейк, який має на меті внести розкол в українське суспільство та Сили оборони України. Важливо уважно до цього ставитися та не поширювати неперевірену інформацію. А також до завершення війни мінімізувати внутрішні політичні конфлікти», – резюмує команда InfoLight.UA.

Раніше рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного. 

Також Залужний попереджав, що хтось створив його фейковий Telegram-канал.

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Теги: росіяни ворог Кирило Буданов Валерій Залужний россия переворот вибори

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