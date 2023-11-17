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Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ
Російські Telegram-канали поширили сюжет, нібито знятий телеканалом «1+1»
фото: скріншот

Росіяни стверджують, що український контрнаступ – це ІПСО

Російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, про те, що український контрнаступ виявився лише ІПСО. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські Telegram-канали з посиланням на сюжет, нібито знятий телеканалом «1+1» заявили, що контрнаступ ЗСУ був не реальними військовими діями, а психологічною операцією, спрямованою на дезінформацію РФ.

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Фейковий сюжет росіян
фото: скріншот

Насправді українські медіа не випускали такий сюжет. Російські пропагандисти змонтували його з різних матеріалів. 

«Так, кадри з українськими військовими та військовою технікою взяли з відео Falcon Studio, що вийшло ще у грудні 2015 року. А зображення з чоловіком у капюшоні – кадри з кліпу російського співака Гудзона», – зазначається в повідомленні.

Подібними фейками Росія намагається знецінити досягнення Сил оборони України в ході контрнаступу, але насправді Кремль боїться його продовження.

Нагадаємо, військові хакери провели акцію до дня військ радіаційної та хімічної безпеки РФ і уразили сайти, які використаються російськими військовими.

Раніше повідомлялося, що ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах. У таких сюжетах йдеться про нібито вже запроваджені графіки відключень по всій країні.

Теги: росія військові ворог контрнаступ

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