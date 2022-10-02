Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися

На дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5–1,0 м над поточними рiвнями

В Україні найближчими днями існує імовірність підтоплень. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Увага! Попередження про підвищення рівнів води. 3-4 жовтня, внаслідок добігання паводкової хвилі, на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв», – йдеться в повідомленні.

Ділянка Галич-Заліщики – басейн річки Дністер у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Як повідомлялося, погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер на Правобережжі країни. Сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.

Нагадаємо, погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг.