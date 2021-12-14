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    Йде серйозне похолодання. Стало відомо, коли в Києві вдарять морози

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    У Києві очікується снігопад - Йде серйозне похолодання. Стало відомо, коли в Києві вдарять морози
    У Києві очікується снігопад
    фото: glavcom.ua

    Похолодання очікується в середині наступного тижня

    Наступного тижня в Києві, як і в усій Україні, очікується серйозне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці наступний тиждень організує серйозне похолодання, особливо в середині тижня, вночі до -8-14, вдень до -3-7 градусів», – написала вона.

    «Ці градуси – не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої «ніякої» погоди з нулями та навіть «плюсами», і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників», – зазначила Діденко.

    Також вона повідомила про погоду у столиці в середу, 15 грудня. «Погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля», – розповіла Діденко.

    Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

    Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

    Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.

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    Теги: прогноз погоди Київ Наталка Діденко
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    Йде серйозне похолодання. Стало відомо, коли в Києві вдарять морози