Йде серйозне похолодання. Стало відомо, коли в Києві вдарять морози

Похолодання очікується в середині наступного тижня

Наступного тижня в Києві, як і в усій Україні, очікується серйозне похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці наступний тиждень організує серйозне похолодання, особливо в середині тижня, вночі до -8-14, вдень до -3-7 градусів», – написала вона.

«Ці градуси – не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої «ніякої» погоди з нулями та навіть «плюсами», і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників», – зазначила Діденко.

Також вона повідомила про погоду у столиці в середу, 15 грудня. «Погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля», – розповіла Діденко.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.