Мороз до -20 та сніг: синоптикиня озвучила дату похолодання

У Києві, за даними синоптикині, в середині наступного тижня також сильно похолодає

У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів

В Україну вже з наступного тижня прийде сильне похолодання, морози вдарять до -20°. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Температура повітря 21-23 грудня у нічні години може опускатися до -12...-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу -5...-10 градусів», – попередила Діденко.

У Києві, за даними синоптикині, в середині наступного тижня також сильно похолодає. Вночі очікується до -8...-14, вдень до -3...-7 градусів.

Синоптикиня розповіла про тенценцію до похолодання в Україні

За даними Наталки Діденко, у середу в Україні температура повітря впродовж дня буде від -2 до +2 градусів.

«Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря, -4...-10 градусів», – розказала вона.

Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на півдні України (окрім Запоріжжя), місцями у центральних областях та на Харківщини. У Карпатах та у навкологірських районах очікується сніг.

«У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів. У Києві 15-го грудня погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля», – попередила фахівець.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.