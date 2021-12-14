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    Мороз до -20 та сніг: синоптикиня озвучила дату похолодання

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    У Києві, за даними синоптикині, в середині наступного тижня також сильно похолодає - Мороз до -20 та сніг: синоптикиня озвучила дату похолодання
    У Києві, за даними синоптикині, в середині наступного тижня також сильно похолодає
    фото glavcom.ua

    У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів

    В Україну вже з наступного тижня прийде сильне похолодання, морози вдарять до -20°. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

    «Температура повітря 21-23 грудня у нічні години може опускатися до -12...-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу -5...-10 градусів», – попередила Діденко.

    У Києві, за даними синоптикині, в середині наступного тижня також сильно похолодає. Вночі очікується до -8...-14, вдень до -3...-7 градусів.

    Синоптикиня розповіла про тенценцію до похолодання в Україні

    Синоптикиня розповіла про тенценцію до похолодання в Україні

    За даними Наталки Діденко, у середу в Україні температура повітря впродовж дня буде від -2 до +2 градусів.

    «Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря, -4...-10 градусів», – розказала вона.

    Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на півдні України (окрім Запоріжжя), місцями у центральних областях та на Харківщини. У Карпатах та у навкологірських районах очікується сніг.

    «У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів. У Києві 15-го грудня погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля», – попередила фахівець.

    Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

    Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

    Також в Івано-Франківській області стався сніговий зсув, який заблокував рух на дорозі місцевого значення Розтоки-Великий Рожин.

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    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер дощ Наталка Діденко
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    Мороз до -20 та сніг: синоптикиня озвучила дату похолодання