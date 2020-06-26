Синоптики розповіли, коли у Карпатах припиняться зливи графіка



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Зливи наробили на Заході України чимало лиха за останній тиждень

Негода на Заході України триватиме й на вихідні

У західній Україні на найближчих вихідних продовжаться зливи з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру в п'ятницю, 26 червня. Отже до понеділка чекати на припинення дощів не варто.

У суботу, 27 червня, дощі і грози очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Температура в західних областях буде коливатися в межах +25 ... +28 вдень. Дощі також накриють Чернігівську область.

При цьому на решті території України очікується мінлива хмарність і сонячна погода. Денна температура в межах +28 ... +30, хоча в Одеській і Миколаївській областях до +33.

У неділю, 28 червня, дощі на Заході триватимуть, але тепер накриють і Київ, Київську, Житомирську, Хмельницьку, Сумську, Полтавську та Харківську області. Температура буде підніматися до +30.

На Півдні як і раніше буде сухо і спекотно. Температура коливатиметься між +31 ... +33.

Нагадаємо, глава МВС Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах.

Нагадаємо, що на заході України негода залишила без світла сім населених пунктів.

З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах.

Напередодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.