Грози і град: на Прикарпатті оголошено жовтий рівень небезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Прикарпатті знову оголосили штормове попередження

В Івано-Франківській області очікується гроза, град, шквалисте посилення вітру

Мешканців Івано-Франківської області попереджають про можливе погіршення погодних умов.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 26 червня на Прикарпатті, та в Івано-Франківську зокрема, очікується гроза, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

«Оголошено перший рівень небезпечності – «жовтий», — повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.