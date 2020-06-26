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    Події в Україні

    Грози і град: на Прикарпатті оголошено жовтий рівень небезпеки

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    На Прикарпатті знову оголосили штормове попередження - Грози і град: на Прикарпатті оголошено жовтий рівень небезпеки
    На Прикарпатті знову оголосили штормове попередження

    В Івано-Франківській області очікується гроза, град, шквалисте посилення вітру

    Мешканців Івано-Франківської області попереджають про можливе погіршення погодних умов.

    У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 26 червня на Прикарпатті, та в Івано-Франківську зокрема, очікується гроза, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

    «Оголошено перший рівень небезпечності – «жовтий»,  повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

    Раніше повідомлялося, що повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тис. будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    прогноз погоди Івано-Франківщина негода
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