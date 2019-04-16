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    Суспільство

    Україну продовжать заливати дощі

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    У Києві температура повітря вдень підніматиметься до +12 градусів - Україну продовжать заливати дощі
    У Києві температура повітря вдень підніматиметься до +12 градусів

    Сьогодні, 16 квітня, у західних областях навіть ймовірний мокрий сніг

    В Україні найближчими днями переважатиме холодна і волога погода. До негоди приєднається поривчастий вітер. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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    Діденко зазначає, що дощі охоплять значну частину території України.

    «16 квітня у західних областях навіть ймовірний мокрий сніг. Температура повітря у нічні години опуститься до 2-6 градусів тепла, при проясненнях місцями очікуються заморозки 0-4 градуси», - повідомляє синоптик і закликає берегти квіти та дерева від обмерзання, а себе та своїх тварин – від застуд та загострень судинних та суглобних недуг.

    Синоптик уточнює, що у Києві також переважатиме холодна повітряна маса вночі та прохолодна вдень. «Температура повітря становитиме вночі 0-2 градуси тепла, при проясненнях заморозки 0-2 градуси, вдень +9+12 градусів», - інформує Діденко.

    Вона пише, що у столиці також часом йтимуть дощі, а північно-східний вітер досягатиме поривів 10-14 метрів за секунду.

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