Україну продовжать заливати дощі



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У Києві температура повітря вдень підніматиметься до +12 градусів

Сьогодні, 16 квітня, у західних областях навіть ймовірний мокрий сніг

В Україні найближчими днями переважатиме холодна і волога погода. До негоди приєднається поривчастий вітер. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Діденко зазначає, що дощі охоплять значну частину території України.

«16 квітня у західних областях навіть ймовірний мокрий сніг. Температура повітря у нічні години опуститься до 2-6 градусів тепла, при проясненнях місцями очікуються заморозки 0-4 градуси», - повідомляє синоптик і закликає берегти квіти та дерева від обмерзання, а себе та своїх тварин – від застуд та загострень судинних та суглобних недуг.

Синоптик уточнює, що у Києві також переважатиме холодна повітряна маса вночі та прохолодна вдень. «Температура повітря становитиме вночі 0-2 градуси тепла, при проясненнях заморозки 0-2 градуси, вдень +9+12 градусів», - інформує Діденко.

Вона пише, що у столиці також часом йтимуть дощі, а північно-східний вітер досягатиме поривів 10-14 метрів за секунду.