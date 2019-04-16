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    Події в Україні

    Погода в Україні на 16 квітня: на зміну нічним заморозкам прийде дощ

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    У західних областях вночі похолодало до -5&deg; - Погода в Україні на 16 квітня: на зміну нічним заморозкам прийде дощ
    У західних областях вночі похолодало до -5°

    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, часом дощ

    У більшості областей України сьогодні очікується дощова погода, на заході - нічні заморозки.

    Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру.

    «16 квітня хмарно з проясненнями. В більшості областей часом дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на сході країни до 16°. У західних областях вночі без істотних опадів, сильні заморозки у повітрі 0-5°, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом, температура 4-9° тепла», - зазначають синоптики.

    Вітер в Україні переважно північно-східний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 9-11°.

    Нагадаємо, в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

    За даними синоптиків, потепління прийде в Україну з 18 квітня.

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