  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків

    • Розсилка
    Надзвичайна панорама вогнищ на виноградниках для захисту від заморозків. Кот-Д&rsquo;ор, Франція - Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Надзвичайна панорама вогнищ на виноградниках для захисту від заморозків. Кот-Д’ор, Франція

    Протягом трьох діб поспіль чоловіки і жінки воювали проти весняних заморозків

    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ на своїх виноградниках, аби захистити виноградники від заморозків.

    Про це повідомляє група Severe Weather Europe у Facebook

    Читайте також

    «Протягом трьох діб поспіль чоловіки і жінки воювали проти весняних заморозків. Я зняв капелюх перед цими нічними робітниками!», - йдеться у соцмережі.

    Зазначається, що винороби для обігріву використовуються не лише багаття, але й нагрівачі.

    Синоптики пообіцяли заморозки на всій території Франції.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків
    Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків

    «Надзвичайна панорама вогнищ на виноградниках для захисту від заморозків. Кот-Д’ор, Франція, ранок 14 квітня», - повідомила група і опублікувала фото з плантацій.

    Зазначається, що фото зроблені в ніч з 13 на 14 квітня в різних куточках Франції.

    Як повідомлялося, у найближчі кілька днів в Україну прийдуть сильні заморозки. 

    Зокрема, що на заході, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

    Водночас у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

    Також повідомляється, що вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, помаранчевий)

    Читайте також
    прогноз погоди Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ