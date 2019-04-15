Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ для порятунку виноградників від заморозків



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Надзвичайна панорама вогнищ на виноградниках для захисту від заморозків. Кот-Д’ор, Франція

Протягом трьох діб поспіль чоловіки і жінки воювали проти весняних заморозків

Французькі винороби розпалили тисячі вогнищ на своїх виноградниках, аби захистити виноградники від заморозків.

Про це повідомляє група Severe Weather Europe у Facebook.

«Протягом трьох діб поспіль чоловіки і жінки воювали проти весняних заморозків. Я зняв капелюх перед цими нічними робітниками!», - йдеться у соцмережі.

Зазначається, що винороби для обігріву використовуються не лише багаття, але й нагрівачі.

Синоптики пообіцяли заморозки на всій території Франції.

«Надзвичайна панорама вогнищ на виноградниках для захисту від заморозків. Кот-Д’ор, Франція, ранок 14 квітня», - повідомила група і опублікувала фото з плантацій.

Зазначається, що фото зроблені в ніч з 13 на 14 квітня в різних куточках Франції.

Як повідомлялося, у найближчі кілька днів в Україну прийдуть сильні заморозки.

Зокрема, що на заході, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Водночас у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також повідомляється, що вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, помаранчевий)