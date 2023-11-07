«Укргідрометцентр» попередив про похолодання

Вночі в Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом

На цьому тижні в Україні переважатиме мінлива погода, але також ми відчуємо холодний подих листопада. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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За даними синоптиків, у середу та четвер, 8 та 9 листопада, Україну перетинатиме циклон. Впродовж тижня очікується чергування сонячної та дощової погоди, а також зниження температури.

Сьогодні – без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах дощ; температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, на півдні країни 15-20°.

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Також сьогодні та завтра пройдуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом, вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, припинення опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-13°, у південній частині вночі 7-12°, вдень 8 листопада 13-19°, 9 листопада 9-14°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах, в четвер у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю в Україні без опадів; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 7-13° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 9-15°.

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.