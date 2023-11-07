Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укргідрометцентр» попередив про похолодання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укргідрометцентр» попередив про похолодання
фото ілюстративне

Вночі в Карпатах пройдуть дощі з мокрим снігом

На цьому тижні в Україні переважатиме мінлива погода, але також ми відчуємо холодний подих листопада. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у середу та четвер, 8 та 9 листопада, Україну перетинатиме циклон. Впродовж тижня очікується чергування сонячної та дощової погоди, а також зниження температури.

Сьогодні – без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах дощ; температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, на півдні країни 15-20°.

Також сьогодні та завтра пройдуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом, вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, припинення опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-13°, у південній частині вночі 7-12°, вдень 8 листопада 13-19°, 9 листопада 9-14°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах, в четвер у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю в Україні без опадів; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 7-13° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 9-15°.

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах
Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом
30 жовтня, 12:27
Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним
Синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку
26 жовтня, 13:36
Минулого року ми зуміли уникнути блекауту завдяки зусиллям українських енергетиків
Зима вже скоро. Чи треба панікувати?
17 жовтня, 16:20

Суспільство

«Укргідрометцентр» попередив про похолодання
«Укргідрометцентр» попередив про похолодання
Ветеран з Вінниччини за тиждень пробіг на протезі два марафони
Ветеран з Вінниччини за тиждень пробіг на протезі два марафони
Боронив Маріуполь до останнього. Згадаймо Героя – поліцейського Даніїла Сафонова з Донецька
Боронив Маріуполь до останнього. Згадаймо Героя – поліцейського Даніїла Сафонова з Донецька
«Нафтогаз України» закликав споживачів стежити за кольором газу: у чому причина
«Нафтогаз України» закликав споживачів стежити за кольором газу: у чому причина
«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
«Укренерго» просить Польщу терміново викупити надлишки української електроенергії
«Укренерго» просить Польщу терміново викупити надлишки української електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
31K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
22K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
14K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
13K
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
12K
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту