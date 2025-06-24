«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США

Україна та США домовились про суттєве пришвидшення доставки між країнами

Після понад двох років переговорів «Укрпошта» уклала стратегічну угоду з Поштою США (USPS), яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора національного поштового оператора Ігора Смілянського.

Зазначається, що ключовою перевагою домовленостей стане суттєве пришвидшення доставки з України до США.

Найближчим часом для обробки вантажів буде відкрито одразу чотири американські аеропорти – у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Маямі. Це дозволить зменшити терміни доставки із нинішніх 8-10 днів до 6-8, зберігши при цьому поточні тарифи.

У межах угоди сторони домовилися про розширення чинної вигідної тарифної пропозиції Prime – тепер вона охопить не лише легкі посилки, а й відправлення до 5 кг. Очікується, що нові тарифи почнуть діяти в період між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року.

Підписання угоди відкриває й нові можливості для самої «Укрпошти». Компанія отримає кращі умови оплати з боку USPS, що дозволить продовжувати інвестувати в інфраструктуру навіть в умовах воєнного часу. Це, зокрема, стосується розвитку логістики, цифрових сервісів та міжнародної співпраці.

Під час підписання угоди, яке відбулося після трьох годин перемовин із виконувачем обов’язків СЕО Пошти США Дагом Туліно, українська делегація подарувала американським партнерам символічну марку «Маріуполь» із фрагментом сталі з останньої партії «Азовсталі». Це стало виявом вдячності за підтримку й солідарність.

Нагадаємо, в Україні з’явиться нова марка – «Мелітополь – це Україна!». «Укрпошта» планує ввести її в обіг вже 26 червня.