«Війни в Україні не було б якби...»: Трамп висунув нову теорію

Виключити Росію із «Великої вісімки» було помилкою, заявив президент США Дональд Трамп на саміті G7 у Канаді

Трамп заявив, що Путін не почав би війну в Україні, якщо Росію не виключили з G8. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

На думку американського президента, якби країна-агресорка Росія залишилася в групі, то війни в Україні не було б. Трамп також повторив, що якби він був президентом чотири роки тому, Росія не розпочала б повномасштабне вторгнення в Україну.

«Раніше це був спільнота восьми. Барак Обама та людина на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була у G8. І я сказав би, що це була помилка. Бо інакше в нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8», – сказав він під час саміту G7 у Канаді.

Членство Росії у «Великій вісімці» було припинено у 2014 році після анексії Криму. У 2017 році російська влада вирішила остаточно залишити групу. З того часу G8 стала G7. Раніше, а саме 2018 року Трамп запропонував знову запросити Росію до «Великої вісімки», але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не зацікавлена ​​в цьому.

Нагадаємо, це не вперше, коли президент США Дональд Трамп уже говорив про цю свою теорію. Зокрема він заявив, що рішення про виключення Росії з Групи восьми (G8) було помилковим. За словами Трампа, виключення Росії з G8 було «блискучим» рішенням у негативному сенсі. Він висловив переконання, що ситуація могла б скластися інакше, якби Москва залишалася в складі групи. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

До слова, президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона.