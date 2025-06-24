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Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок
Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ»
фото: ven4os/Instagram

31 січня артиста забрала швидка просто зі зйомок

Український гуморист, зірка Ліги сміху Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, вперше з’явився на великій сцені після перенесеного крововиливу в мозок. Про це повідомляє «Главком». 

Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ», організувавши благодійне шоу, яке також транслювали онлайн.

Цей виступ є особистою перемогою для Вені, адже ще взимку лікарі не давали позитивних прогнозів.

«31.01.25 мене забрала «швидка» зі знімань шоу «Еліас». На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену взагалі не йшлося. «Будьте готові до того, що він вас узагалі не згадає…». 21.06.25 – Палац «Україна». Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і знову повірити в себе. Моя повага. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував», – поділився артист в Instagram.

Олександр Венедчук вперше вийшов на сцену після перенесеного крововиливу в мозок та тривалої реабілітації
Олександр Венедчук вперше вийшов на сцену після перенесеного крововиливу в мозок та тривалої реабілітації
скриншот допису Олександра Венедчука

Нагадаємо, на початку лютого Олександр Венедчук шокував шанувальників звісткою про серйозні проблеми зі здоров’ям. На своїй сторінці в Instagram артист повідомив, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок, який спровокував втрату свідомості та сильні судоми. Його було терміново госпіталізовано, артист переніс екстрену операцію.

«31-го січня у мене стався крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні і затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення везти мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу», – поділився Венедчук.

31 січня артиста забрала швидка просто зі зйомок
31 січня артиста забрала швидка просто зі зйомок
скриншот допису

Хірургічне втручання минуло успішно. 

«Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки – ось коротенький екскурс цього дня.  Колись на «вечірній передачі» все розповім детальніше. Це буде десь через два місяці, тому що мені не дозволяють зніматися – тільки реабілітація і домашній режим. Але найголовніше, що найскладніше вже позаду і у мене є змога написати це своїми руками, на що я навіть не сподівався. Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно. До зустрічі на просторах Ветеранів Космічних Військ», – писав комік 9 лютого 2025 року.

Нагадаємо, відома українська акторка Катерина Вишнева вперше поділилася своєю особистою історією боротьби з важкою хворобою, яка триває вже 14 років. Нині Вишнева перебуває під постійним наглядом медиків. Незабаром акторці доведеться пройти ще одну операцію. 

Теги: Україна артист реабілітація Київ концерт

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