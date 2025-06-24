Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок

31 січня артиста забрала швидка просто зі зйомок

Український гуморист, зірка Ліги сміху Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, вперше з’явився на великій сцені після перенесеного крововиливу в мозок. Про це повідомляє «Главком».

Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ», організувавши благодійне шоу, яке також транслювали онлайн.

Цей виступ є особистою перемогою для Вені, адже ще взимку лікарі не давали позитивних прогнозів.

«31.01.25 мене забрала «швидка» зі знімань шоу «Еліас». На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену взагалі не йшлося. «Будьте готові до того, що він вас узагалі не згадає…». 21.06.25 – Палац «Україна». Дякую вам велике за підтримку. Ви не дали мені зійти з розуму і знову повірити в себе. Моя повага. Вчора я нарешті відчув ті емоції, за якими так сумував», – поділився артист в Instagram.

Олександр Венедчук вперше вийшов на сцену після перенесеного крововиливу в мозок та тривалої реабілітації скриншот допису Олександра Венедчука

Нагадаємо, на початку лютого Олександр Венедчук шокував шанувальників звісткою про серйозні проблеми зі здоров’ям. На своїй сторінці в Instagram артист повідомив, що наприкінці січня у нього стався крововилив у мозок, який спровокував втрату свідомості та сильні судоми. Його було терміново госпіталізовано, артист переніс екстрену операцію.

«31-го січня у мене стався крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні і затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення везти мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу», – поділився Венедчук.

31 січня артиста забрала швидка просто зі зйомок скриншот допису

Хірургічне втручання минуло успішно.

«Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки – ось коротенький екскурс цього дня. Колись на «вечірній передачі» все розповім детальніше. Це буде десь через два місяці, тому що мені не дозволяють зніматися – тільки реабілітація і домашній режим. Але найголовніше, що найскладніше вже позаду і у мене є змога написати це своїми руками, на що я навіть не сподівався. Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно. До зустрічі на просторах Ветеранів Космічних Військ», – писав комік 9 лютого 2025 року.

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