Папа Римський запевнив у своїй «близькості та молитвах за всі жертви, особливо за дітей та сім’ї»

Папа Римський поновив заклики зупинити війну в Україні на тлі масованих обстрілів

Папа Римський Лев XIV на загальній аудієнції в середу рішуче закликав зупинити війну в Україні, яка останніми днями потерпає від масованих обстрілів. Про це понтифік заявив на площі Святого Петра у Ватикані, пише «Главком» з посиланням на Vatican News.

«У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури», – сказав Лев XIV.

Папа Римський запевнив у своїй «близькості та молитвах за всі жертви, особливо за дітей та сім’ї». Він рішуче поновив заклик зупинити війну та підтримати кожну ініціативу, спрямовану на діалог і мир.

«Прошу всіх єднатися в молитві за мир в Україні та скрізь, де люди страждають від війни», – наголосив понтифік.

У своєму зверненні Папа Римський не згадав, що обстріли здійснила саме Російська Федерація.

Окрім України, Папа Римський також згадав сектор Гази, де, за його словами, загострюється гуманітарна криза.

Нагадаємо, Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори між Україною та РФ. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Про це вона повідомила у соціальній мережі Х.

За її словами, вони обговорювали наступні кроки для «побудови справедливого та тривалого миру в Україні». Мелоні відзначила, що діалог відбувся на тлі останньої розмови з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами.