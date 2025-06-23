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Путін взявся переписувати шкільні підручники

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Путін взявся переписувати шкільні підручники
Глава Кремля приділяє велике значення пропаганді російських дітей
скріншот з відео

Російський диктатор зустрівся з редакторами підручників і заявив про «необхідність виправлення неправдивої інформації»

Очільник Кремля Володимир Путін провів особисту зустріч з редакторами підручників з історії, під час якої виступив за перегляд змісту шкільних матеріалів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає «Главком».

За словами Путіна, підручники, які були написані до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну містять «відверту русофобію», «викривлення історичних фактів» і «що завгодно, тільки не правдиву інформацію».

Путін контролює історичну пропаганду в школах РФ
Путін контролює історичну пропаганду в школах РФ
Центр протидії дезінформації / Facebook

Як зазначає Центр протидії дезінформації, ініційоване Путіним переписування шкільної історії є частиною масштабної кампанії з мілітаризації дітей. За словами пресслужби відтепер головною функцією освіти у РФ є пропаганда нормалізації воєн, виховання покоління, абсолютно лояльного до агресивної політики Кремля, та підготовка цього покоління до участі у війнах РФ.

«Те, що російський диктатор особисто переймається питаннями викладання історії, свідчить, яке велике значення він приділяє пропаганді серед дітей», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо двох працівниць окупаційної освітньої установи в Криму. Їх звинувачують у сприянні державі-агресору – жінки допомагали нав’язувати кремлівські наративи в шкільній освіті на тимчасово окупованому півострові.

Також «Главком» інформував, що російські пропагандисти поширюють в мережі фейкове зображення листа нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових. 

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Теги: росія історія путін школа Україна

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