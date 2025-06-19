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Путін розхвалив Трампа: «вміє гарно рахувати»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін розхвалив Трампа: «вміє гарно рахувати»
Путін: Ми бачимо інтерес американського бізнесу до налагодження відносин з Росією
фото з відкритих джерел

Путін: «Трамп рахує до чого приведуть ті чи інші кроки по відношенню до РФ, скільки це буде коштувати економіці США, вона піде в плюс або мінус»

Російський диктатор Володимир Путін назвав плюсом те, що президент Дональд Трамп бізнесмен, оскільки «він все рахує і рахує добре», передає «Главком».

Путін розповів, що за минулий рік обсяг товарообігу зі Сполученими Штатами зріс. Путін зауважив, що Трамп не лише політик, а й хороший бізнесмен, раз став такою багатою людиною.

«Я сподіваюся, що Трамп не тільки політик, а й хороший бізнесмен. Він все рахує, і рахує, оскільки він багатий, дуже добре. І ось він рахує до чого приведуть ті чи інші кроки по відношенню до РФ, скільки це буде коштувати економіці США, вона піде в плюс або мінус. Ми бачимо інтерес американського бізнесу до налагодження відносин з Росією», – каже Путін.

Також Путін заявив, що вже є контакти між великими американськими та російськими компаніями, які хочуть працювати разом.

«Це вселяє певний стриманий оптимізм», – підсумовує Путін.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії під час вечері з лідерами країн «Великої сімки», що відбулася 16 червня на полях саміту в Канаді. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає «Главком».

За даними видання, американський лідер заявив, що санкційна політика коштує Сполученим Штатам «величезних грошей». Цю позицію Трамп повторив і під час неформальної вечері, вкотре наголошуючи на економічній шкоді для США в разі подальшого посилення тиску на Москву.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну спочатку варто завершити війну в Україні, а лише після цього можна говорити про посередництво у переговорах з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Теги: США росія бізнесмен Дональд Трамп путін

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