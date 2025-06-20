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У США біля маєтку популярної співачки знайшли рештки зниклого чоловіка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США біля маєтку популярної співачки знайшли рештки зниклого чоловіка
Місцеві жителі знайшли частину ноги, яку викинуло на берег, неподалік від маєтку Тейлор Свіфт
фото: Daily Mail

Рештки належать 31-річному Еріку Вайну з Массачусетсу, зникнення якого було офіційно зареєстроване 18 квітня

У прибережному районі Вотч-Гілл у місті Вестерлі, штат Род-Айленд (США), неподалік від будинку відомої співачки Тейлор Свіфт, виявили людські останки. Місцеві жителі знайшли частину ноги, яку викинуло на берег. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Правоохоронці підтвердили, що рештки належать 31-річному Еріку Вайну з Массачусетсу. Його зникнення було офіційно зареєстроване 18 квітня. Наразі офіс судово-медичної експертизи Род-Айленда продовжує розслідування обставин загибелі.

Відомо, що ще 10 квітня, тобто за понад тиждень до того, як чоловіка оголосили зниклим безвісти, його автомобіль виявили неправильно припаркованим у Південному Кінгстоні.

У США біля маєтку популярної співачки знайшли рештки зниклого чоловіка фото 1
фото: Daily Mail

Приблизно за три тижні до цієї знахідки в місті Потакет, у річці Сіконк, було виявлено тіло іншого, наразі неідентифікованого чоловіка. Ці дві події стали причиною занепокоєння місцевих мешканців, які почали припускати можливість дій серійного вбивці. Водночас поліція заявила, що в справі смерті Еріка Вайна слідів насильства чи злочину не виявлено.

Раніше ми писали, що 50-річний Донні Манко, батько двох дітей, зробив собі гігантське татуювання з логотипом популярної відеогри Fortnite прямо на лобі. Це стало результатом програного парі зі своїм 23-річним сином Мемфісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ladbible.

Донні та Мемфіс посперечалися, хто з них переможе в грі Fortnite. Ставка була незвичайною – переможений мав нанести логотип гри на голову. На жаль для Донні, удача була не на його боці, і він програв. Вірний своєму слову, чоловік вирушив до тату-салону і попросив майстра зробити малюнок трохи вище брови.

Нагадаємо, 35-річний житель США з Південної Флориди, Тирон Олександр, може бути засуджений до 30 років ув'язнення за шахрайство. Він видавав себе за бортпровідника та іноді за пілота, щоб безкоштовно подорожувати літаками. Чоловік обманював системи бронювання семи американських авіакомпаній з 2018 по 2024 рік, здійснивши понад 120 перельотів.

Теги: США поліція Daily Mail Тейлор Свіфт

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