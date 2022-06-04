«Укрпошта» назвала дату останнього продажу марки «Русскій воєнний корабль... Всьо»

Останні продажі марки відбудуться 10 червня онлайн

АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «Русскій воєнний корабль... Всьо!» 10 червня. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.

«Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», – написав Смілянський.

Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.

Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.

Нагадаємо, марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійшла у продаж у понеділок, 23 травня.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.