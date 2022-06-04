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    Події в Україні

    «Укрпошта» назвала дату останнього продажу марки «Русскій воєнний корабль... Всьо»

    «Укрпошта» назвала дату останнього продажу марки «Русскій воєнний корабль... Всьо»
    фото: Укрпошта

    Останні продажі марки відбудуться 10 червня онлайн

    АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «Русскій воєнний корабль... Всьо!» 10 червня. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.

    «Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», – написав Смілянський.

    Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.

    Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.

    Нагадаємо, марка «Русскій воєнний корабль… Всьо!» надійшла у продаж у понеділок, 23 травня.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Укрпошта Україна Ігор Смілянський окупація #stoprussia
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    «Укрпошта» назвала дату останнього продажу марки «Русскій воєнний корабль... Всьо»