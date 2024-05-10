«Укрпошта» розповіла, що робить із неврученими посилками

Трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує, повідомила «Укрпошта»

АТ «Укрпошта» продає невручені посилки на аукціоні. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує», – зазначили у відомстві.

В «Укрпошті» розповіли, що такі посилки вони не викидають і не знищують, а продають на Prozorro.Sale. За словами пресслужби, все це законно, прозоро, а ще компенсує витрати на логістику та зберігання.

«Шкода, звісно, що першою це почала не «Укрпошта», а інші світові логістичні компанії. Проте ми спробували й вийшло гарно – на аукціоні отримали у 25 разів дорожче, ніж очікували. Не лишайте свої посилки без нагляду, бо тепер ви самі знаєте що», – підсумували в «Укрпошті».

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» оголосила розпродаж на аукціоні 531 автомобіля, здебільшого 1990-х та 2000-х років випуску та нарвалася на хейт через те, що ці машини не передали військовим. У відповідь компанія виклала у соцмережі X допис із нецензурною лайкою.

Допис з’явився на офіційному акаунті компанії у соцмережі X, який не має спеціальної позначки, що підтверджує офіційний статус профілю, однак посилання на нього розміщене на сайті «Укрпошти».

Відомо, що «Укрпошта» разом із українським ветеранським бізнесом розробила новий транспорт для листонош. Гендиректор «Укрпошти» наголосив, що новий транспорт тестуватиме особисто.

До слова, 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» відкрила продажі нової поштової марки «русскій воєнний флот – до дна!». Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах.