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«Укрпошта» розповіла, що робить із неврученими посилками

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Укрпошта» розповіла, що робить із неврученими посилками
«Укрпошта» радить не забувати вчасно отримувати поштові відправлення
фото з відкритих джерел

Трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує, повідомила «Укрпошта»

АТ «Укрпошта» продає невручені посилки на аукціоні. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує», – зазначили у відомстві.

В «Укрпошті» розповіли, що такі посилки вони не викидають і не знищують, а продають на Prozorro.Sale. За словами пресслужби, все це законно, прозоро, а ще компенсує витрати на логістику та зберігання.

«Шкода, звісно, що першою це почала не «Укрпошта», а інші світові логістичні компанії. Проте ми спробували й вийшло гарно – на аукціоні отримали у 25 разів дорожче, ніж очікували. Не лишайте свої посилки без нагляду, бо тепер ви самі знаєте що», – підсумували в «Укрпошті».

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» оголосила розпродаж на аукціоні 531 автомобіля, здебільшого 1990-х та 2000-х років випуску та нарвалася на хейт через те, що ці машини не передали військовим. У відповідь компанія виклала у соцмережі X допис із нецензурною лайкою.

Допис з’явився на офіційному акаунті компанії у соцмережі X, який не має спеціальної позначки, що підтверджує офіційний статус профілю, однак посилання на нього розміщене на сайті «Укрпошти».

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Відомо, що «Укрпошта» разом із українським ветеранським бізнесом розробила новий транспорт для листонош. Гендиректор «Укрпошти» наголосив, що новий транспорт тестуватиме особисто.

До слова, 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» відкрила продажі нової поштової марки «русскій воєнний флот – до дна!». Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах. 

Теги: українці ProZorro Укрпошта

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