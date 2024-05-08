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«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ
Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах
фото: пресслужба «Укрпошти»

Тираж нової поштової марки становить 1 000 000 екземплярів

Сьогодні, 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» відкрила продажі нової поштової марки «русскій воєнний флот – до дна!». Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ фото 1

«Новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді… !». Авжеж, та сама, що передвістила знищення Збройними Силами України ворожого крейсера «Москва», – йдеться в повідомленні. 

«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ фото 2

Що відомо про нову марку:

  • Тираж –1 000 000 екземплярів.
  • Вартість аркуша – 120 грн.
  • Художник – Віктор Грудаков.
  • Шрифт – UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

 

Як повідомлялося, «Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін. 

У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.

Теги: Укрпошта

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