«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ

Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах

Тираж нової поштової марки становить 1 000 000 екземплярів

Сьогодні, 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» відкрила продажі нової поштової марки «русскій воєнний флот – до дна!». Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«Новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді… !». Авжеж, та сама, що передвістила знищення Збройними Силами України ворожого крейсера «Москва», – йдеться в повідомленні.

Що відомо про нову марку:

Тираж –1 000 000 екземплярів.

Вартість аркуша – 120 грн.

Художник – Віктор Грудаков.

Шрифт – UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Як повідомлялося, «Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін.

У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.