«Укрпошта» випустила марку присвячену знищенню флоту РФ
Тираж нової поштової марки становить 1 000 000 екземплярів
Сьогодні, 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом «Укрпошта» відкрила продажі нової поштової марки «русскій воєнний флот – до дна!». Придбати марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«Новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді… !». Авжеж, та сама, що передвістила знищення Збройними Силами України ворожого крейсера «Москва», – йдеться в повідомленні.
Що відомо про нову марку:
- Тираж –1 000 000 екземплярів.
- Вартість аркуша – 120 грн.
- Художник – Віктор Грудаков.
- Шрифт – UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.
Як повідомлялося, «Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін.
У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.
Коментарі — 0