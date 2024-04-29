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«Велосипед вже не актуальний»: «Укрпошта» показала новий транспорт для листонош

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Велосипед вже не актуальний»: «Укрпошта» показала новий транспорт для листонош
Гендиректор «Укрпошти»: «Розробили пілотну модель для листонош, яку починаємо тестувати. Все тестую особисто»
фото: Facebook / Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

Через зростання електронної комерції та розвитку доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет і листів

«Укрпошта» разом із українським ветеранським бізнесом розробила новий транспорт для листонош. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет і листів, проте більше посилок, тому велосипед стає не таким актуальним.

«Разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати. А всім дослідникам не турбуватись – всі закупівлі будуть відбуватись у Прозорро», – повідомив Смілянський.

«Велосипед вже не актуальний»: «Укрпошта» показала новий транспорт для листонош фото 1
фото: Facebook / Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

Гендиректор «Укрпошти» наголосив, що новий транспорт тестуватиме особисто.

До слова, «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками «Зброя перемоги. Made in UA». 

Нагадаємо у лютому «Укрпошта» випустила марку «І буде весна», присвячену 10-річчю з початку війни та другим роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також мобільні аптеки «Укрпошти» з 1 березня почали працювати у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

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Теги: Укрпошта Facebook транспорт Ігор Смілянський велосипед

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