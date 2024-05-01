«Укрпошту» розкритикували через продаж старих авто: компанія відповіла лайкою

Українці були в шоці від використання лайки в акаунті «Укрпошти» у соцмережі X

«Укрпошта» оголосила розпродаж на аукціоні 531 автомобіля, здебільшого 1990-х та 2000-х років випуску та нарвалася на хейт через те, що ці машини не передали військовим. У відповідь компанія виклала у соцмережі X допис із нецензурною лайкою.

Допис з’явився на офіційному акаунті компанії у соцмережі X, який не має спеціальної позначки, що підтверджує офіційний статус профілю, однак посилання на нього розміщене на сайті «Укрпошти».

Так, виставили гниле гівно на аукціон.

Ні, не йобнулись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права.



Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон. April 30, 2024

«Так, виставили гниле гі*но на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон», – йдеться у публікації.

У коментарях під постом припустили, що автор допису переплутав корпоративний акаунт із власним, проте компанія заперечила це. Багато коментаторів розкритикували вживання лайки:

У вівторок, 30 квітня, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія виставила на платформі «Prozorro.Продажі» 531 авто, здебільшого 1990-х та 2000-х років випуску. Серед них – авто як іноземного виробництва, як-от Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz, так і виробництва РФ та Білорусі: МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші.

За словами Смілянського, техніка може поповнити автопарк когось із колекціонерів або потрапити до волонтерів і після ремонту чи перезбірки кількох машин відправитися військовим. Автомобілі продаватимуться лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм, тобто лоти є по всій країні, та вартістю від 42 тисяч до 1,1 млн гривень за лот.

«Укрпошта продає автівки, щоб, окрім іншого, зібрати кошти на оновлення свого автопарку, який, на жаль, втрачає після обстрілів, працюючи у прифронтових регіонах», – зазначив Смілянський.

Директор «Укрпошти» також пояснив всім хейтерам, що акціонером компанії є держава і просто так передавати авто військовим вона не може. «Не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти – антикорупціонери прибігли б (разом вже з БЕБ, Прокуратурою і т.і.) писати про те, як з балансу державної компанії «зникла 531 автівка, в тому числі, Мерседес», і неважливо, що йому 20 років», – зазначив він. Смілянський додав, що саме з цієї причини використовується «Prozorro.Продажі» і саме ринок визначатиме, скільки коштують машини.

Нагадаємо, «Укрпошта» разом із українським ветеранським бізнесом розробила новий транспорт для листонош. Гендиректор компанії Ігор Смілянський зазначив, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет і листів, проте більше посилок, тому велосипед стає не таким актуальним.