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«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість
фото Facebook Ігорz Смілянського

Нову марку буде введено в обіг 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом

«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвяченої очищенню  Чорного моря від окупантів. Марка називатиметься «Русскій воєнний флот – до дна». Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

«Вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марки, яка оголошується в «чистий четвер» і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів, – «Русскій воєнний флот – до дна!» Звучить, як тост, і це правда», – йдеться у повідомленні.

Смілянський визнає: «русскій воєнний флот – до дна!» звучить, як тост, і це правда
Смілянський визнає: «русскій воєнний флот – до дна!» звучить, як тост, і це правда
фото Ігор Смілянський, Facebook

На марці зображені кораблі, які були знищені або пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ.

Також  на марці можна помітити корабель російської армії Адмірал Макаров. «Невипадково на марці зображений єдиний, поки не до кінця вражений корабель Адмірал Макаров. Як Ви пам’ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки – не важко здогадатись. Це ж 3 марка в серії «Русскій воєнний корабль, іді…», аркуш «русскій воєнний корабль…всьо!» ну, і тепер «русскій воєнний флот – до дна», – розповів гендиректор «Укрпошти».

Марку введуть в обіг 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Її можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти», філателістичних магазинах та онлайн.

3 фото
На весь екран

Поштовий оператор також пропонує конверти з тематикою морського бою та листівки, присвячені зерновому коридору, відкритому завдяки морській перемозі.

Нагадаємо, «Укрпошта» оголосила розпродаж на аукціоні 531 автомобіля, здебільшого 1990-х та 2000-х років випуску та нарвалася на хейт через те, що ці машини не передали військовим. У відповідь компанія виклала у соцмережі X допис із нецензурною лайкою.

Допис з’явився на офіційному акаунті компанії у соцмережі X, який не має спеціальної позначки, що підтверджує офіційний статус профілю, однак посилання на нього розміщене на сайті «Укрпошти».

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«Так, виставили гниле гі*но на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон», – йдеться у публікації.

У коментарях під постом припустили, що автор допису переплутав корпоративний акаунт із власним, проте компанія заперечила це. Багато коментаторів розкритикували вживання лайки

Теги: Facebook Ігор Смілянський Укрпошта

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