«Укрпошта» запустила нову серію коробок із зображенням тварин

Укрпошта та UAnimals об’єдналися в новому проєкті, щоб говорити про захист тварин

Оновлені коробки несуть просвітницьку, розважальну та гуманітарну місії

«Укрпошта» разом із рухом UAnimals з 5 серпня запустили нову серію коробок для посилок із зображеннями тварин, які мешкають в у нашій країні. Про це, як пише «Главком», повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський

Тепер замість того, щоб казати «Дайте мені коробку М чи L», ви можете попросити дати «Котика» чи «Цуценятко» або, наприклад, «Камбалу», якщо треба запакувати книжку чи ноутбук, – розповів він.

Коробки, зазначив Ігор Смілянський, є всіх розмірів: від «Бджілки» до «Зубра» чи «Лося». Звісно, є й «Заєць», і «Корова», і «Сова», і «Рись». А для тих, кому треба відправити щось подовжене, є «Лелека» або «Сом».

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За QR-кодом на коробці клієнт може дізнатися, як підтримати рідкісних тварин, які страждають через війну, а собі підняти настрій, відправляючи свої посилки в позитивних коробках.



Коли посилки відправлятимуться у такій тарі, про проєкт почують на всіх континентах, переконані в Укрпошті.

Нагадаємо, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, скільки заробив у компанії торік. Після сплати податків він отримав 6 926 930 гривні, або 577 244 гривень у середньому на місяць.

«Главком» писав, що «Укрпошта» планує випустити оновлений мобільний застосунок із розширеним функціоналом. Новий застосунок не лише дозволить відстежувати посилки, але й запропонує цілу низку нових можливостей, які полегшать користування поштовими сервісами.