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«Укрпошта» планує запуск мобільного застосунку з трекінгом посилок

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Укрпошта» планує запуск мобільного застосунку з трекінгом посилок
За словами Смілянського, запуск нового застосунку став можливим завдяки масштабній автоматизації процесів
колаж: glavcom.ua

Смілянський: Користувачі зможуть автоматично отримувати інформацію про статус посилки

«Укрпошта» планує випустити оновлений мобільний застосунок із розширеним функціоналом. Новий застосунок не лише дозволить відстежувати посилки, але й запропонує цілу низку нових можливостей, які полегшать користування поштовими сервісами. Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський, пише «Главком».

Ключові нововведення в застосунку включатимуть:

  • Трекінг із push-повідомленнями: сповіщення про статус посилки на кожному етапі – від сортування до доставки;
  • Митне оформлення: підтвердження документів і взаємодія з митницею онлайн;
  • Переспрямування посилок: зміна відділення доставки через застосунок, а не через дзвінки чи візити;
  • Історія операцій: доступ до відправлень і платежів;
  • Орієнтовна дата доставки: прогнозування термінів.

«Плануємо запустити додаток до кінця першого півріччя. Він буде не просто трекати посилки – ми додамо функції для взаємодії з митницею, показ орієнтовної дати доставки, можливість підтвердити документи, бачити історію відправлень і платежів. Користувачі зможуть автоматично отримувати інформацію про статус посилки: більше не потрібно вводити трекінг вручну», – зазначив Смілянський, додавши, що застосунок створюється IT-департаментом Укрпошти з використанням нової архітектури.

За словами Смілянського, запуск нового застосунку став можливим завдяки масштабній автоматизації процесів, на яку у 2024 році було витрачено 1 мільярд гривень.

«У 2024 році в автоматизацію було вкладено близько 1 млрд грн. Це сума з урахуванням гарантій на п’ять років. Причому все – наше власне фінансування», – розповів Смілянський.

До слова, куди йде гривня з кожної посилки? Скандал навколо «Укрпошти» отримав продовження. В «Укрпошті» відсутня інформація щодо того, які документи визначають порядок відбору благодійних організацій для подальшої співпраці, а також визначають порядок публічного збору благодійних пожертв «Укрпоштою» на користь благодійних організацій.

Нагадаємо, «Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях. Як зазначив Смілянський, «Укрпошта» уклала угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП (м'ясо-ковбасні вироби ТМ «Бащинський» та «Апетитна»).

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Теги: Укрпошта застосунок

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